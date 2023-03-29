Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe’de kış hasadı sona eriyor. Yetiştirilen karnabahar, brokoli, lahana, pırasa ve kereviz gibi kış sebzeleri, AdaMarket Ekspres aracı ve karavanında uygun fiyata satışa sunulurken ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına da ulaştırılıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde 2020 yılının Haziran ayında “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe projesi kente bereket katmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi’ne ait Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkisinde bulunan 21 dönümlük arazinin 10 dönümü üzerinde kurulan Adabahçe’den bugüne kadar 35 tona yakın mahsul elde edildi. Ekim ayında toprakla buluşturulan karnabahar, brokoli, lahana, marul, roka, havuç, ıspanak, turp ve baklalar Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından günlük olarak toplanarak uygun fiyata Kuşadalılara ulaştırıldı. Kasım ayı sonunda başlayan kış hasadının tamamlanmasının ardından 1 Nisan’da yaz sebzelerinin ekim ve dikimine başlanacak. Son 3 yılda olduğu gibi bu yaz da binlerce yerli fide ve tohum toprakla buluşturulacak.

Adabahçe projesinin bir diğer ayağı olan AdaMarket Ekspres aracı ise Adabahçe’den elde edilen ürünler ile evlerde üretilen tarhana, erişte, reçel gibi temel gıda maddelerini Kuşadalıların ayağına götürmeye devam ediyor. Sağlıklı ve ekonomik gıda ürünlerinin halka aracısız ulaşmasını sağlayan ve önceden belirlenen program dâhilinde her gün farklı mahallelerde hizmet veren AdaMarket Ekspres aracı büyük ilgi görüyor. Adabahçe’den elde edilen ürünler, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan AdaMarket karavanında da satışa sunuluyor. Ürünler ayrıca Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.