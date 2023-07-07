Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Adabağ’da başlattığı Organik Tarım Projesi çerçevesinde ekilen arpa ve buğday hasadına başladı.

Oldukça geniş bir alanda organik tarımın gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla başlatılan projeden geçen yıldan bu yana önemli mesafe kat edildi. Organik tarımın önemini her fırsatta ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Organik Tarım Projesi ile hem organik tarım ürünlerinin üretilmesini sağlamaya hem de şehrimizde organik tarımın gelişmesinde öncü olmaya kararlıyız. Ereğli’mizde bir ilk başlattığımız Organik Tarım Projemizin meyvelerini toplamak, gelişimini ve örnek olduğunu görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Tamamen organik tarım yapıyor ve genetiği bozulmamış ürünler yetiştiriyoruz. Organik tarım ürünleri insan, hayvan ve çevre sağlığı için de önem arz etmektedir. Yani organik tarım insan sağlığından tutun da bitkiler, hayvanlar ve doğa üzerinde olumlu etki yapan bir tarım metodudur. Hemşerilerimizin sağlığı, doğamızın canlılığı, bitkilerimizin verimliliği ve hayvanlarımızın korunması söz konusu olunca bizim de organik tarım projesini hayata geçirmemiz kaçınılmaz oldu. Çünkü biz Ereğli’ye sevdalıyız; taşına, toprağına, bitkisine, hayvanına ve en önemlisi insanına fayda sağlayacak her projeyi gerçekleştirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Bu istikamette Adabağ’da gerçekleştirdiğimiz yılın ilk hasadı ve tüm çiftçilerimizin hasatları hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.