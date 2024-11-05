Dalağında dev kist bulunan 15 yaşındaki Ada Şehitlioğlu, Prof. Dr. Emre Divarcı ve ekibinin sayesinde yaptığı robotik cerrahi ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Emre Divarcı, 15 yaşındaki Ada Şehitlioğlu’nun dalağında yerleşmiş büyük bir kisti robotik cerrahi yöntemi ile çıkardı. Prof. Dr. Emre Divarcı ve ekibi operasyonu 8 mm’lik küçük kesilerle gerçekleştirerek, dalağın bir kısmını koruyarak kistin tamamını başarılı bir şekilde çıkardı. Bu teknik sayesinde, kistin yeniden oluşma riski de ortadan kalkmış oldu.

Prof. Dr. Emre Divarcı, “Bu tip büyük kistlerde dalak dokusunu korumak çok zorlayıcı bir durum. Robotik cerrahi sayesinde güvenli bir şekilde, dalağı koruyarak kistin tamamını çıkarabildik. Bu sayede hastamızın dalak fonksiyonlarını büyük ölçüde korumayı başardık.” dedi.

Ameliyat sonrası yaşadığı rahatlamayı ifade eden 15 yaşındaki Ada Şehitlioğlu ise, “Bu kist benim için bir stres kaynağıydı. Emre Hoca sayesinde kurtuldum. Tedavi öncesinde hareketlerimden çekiniyordum, bir şey olacak diye korkuyordum. Artık çok rahatım ve psikolojik olarak da büyük bir rahatlama yaşadım.” diyerek mutluluğunu dile getirdi.