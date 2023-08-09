Ada Modern Sanat Galerisi, ressam Necmettin Özlü’nün‘Hiçliğe Dokunmak’ isimli sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Yurt içinin yanı sıra yurt dışında da kişisel sergiler açan sanatçının soyut resimlerinin yer aldığı sergi, 8 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde kurulan Ada Modern Sanat Galerisi’nde sanatçı Necmettin Özlü’nün ‘Hiçliğe Dokunmak’ isimli resim sergisi düzenlenen bir kokteylle açıldı. Serginin açılışına çok sayıda davetliyle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, KUSAV Başkanı Levent Köylü, ressam Necmettin Özlü ve sergi küratörüİbrahim Karaoğlu katıldı. İnsan yaşamının kırılganlığına ve sonluluğuna hiçlik üzerinden göndermeler yapan sergi, sanatçının soyut resimlerinden oluşuyor. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında kişisel sergiler açan ve pek çok karma sergiye katılan Necmettin Özlü’nün eserleri, Ada Modern Sanat Galerisi’nde 8 Eylül tarihine kadar izlenebilecek.

Sergi açılışında konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, “Ada Modern Sanat Galerisi bugün çok özel bir sanatçıyı sizlerle buluşturdu. Değerli Necmettin Özlü, Türk resim sanatına çok emek vermiş bir isim. Ben kendisine KUSAV Vakfı ve Belediye Başkanımız Ömer Günel adına çok teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında resim sanatımıza emek veren değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari ise, “KUSAV sayesinde kentimizde birbirinden değerli sanatçılarımızla tanışma ve onların eserlerini görme fırsatı elde ediyoruz. Ayrıca düzenlenen festival ve etkinliklerle de Kuşadası’na sanat yüklemeye devam ediyoruz. Çünkü bu kent her şeyin en güzelini hak ediyor. Belediye Başkanımız Ömer Günel, sizler için çok çalışıyor” diye konuştu.

Serginin küratörü İbrahim Karaoğlu da sergiye ilişkin oluşturduğu manifestosunda, “Hiçlik kimilerine göre karanlığı, boşluğu çağrıştırır. Oysa Özlü’ye göre; bizi saran gerçeklikten saklı kalan, resminin içinde sorgulanan bir kavramdır. Belki de boşluğun ve karanlığın içimizdeki huzursuzluğunu sorguluyor" ifadelerini kullandı.

Ada Modern Sanat Galerisi’nin sanatçılar ve sanatseverleri buluşturan çok önemli bir galeri olduğunu belirten Necmettin Özlü, “Ada Modern Sanat Galerisi çağdaşlaşma mücadelemiz ile elde ettiğimiz kazanımları korumada, düşünerek sorgulayan gençleri yetiştirmede ve sanat konusunda farklı üslup ve anlayışları sergileyerek ülkemize önemli bir katkı sağlamakta. Modern galericiliğin tüm özelliklerini fazlasıyla taşıyan bu güzel mekanda, resimlerimin sergilenmesi için emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.