Kuşadası Belediyesi ve KUFSAD (Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği) iş birliğinde Ada Modern Sanat Galerisi’nde düzenlenen ’Sinema, Fotoğraf ve Sanat Üzerine Söyleşi’ etkinliğinde sevilen TV programcısı Okan Bayülgen sanatseverler ile bir araya geldi.

Kuşadası Belediyesi ve KUFSAD (Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği) iş birliğinde Ada Modern Sanat Galerisi’nde düzenlenen ’Sinema, Fotoğraf ve Sanat Üzerine Söyleşi’ etkinliğinde sevilen TV programcısı Okan Bayülgen sanatseverler ile bir araya geldi.

Televizyoncu kimliğiyle tanınan ancak fotoğraf alanındaki başarılı çalışmaları ile de bilinen Okan Bayülgen, Ada Modern Sanat Galerisi’nde gerçekleşen söyleşide fotoğraf sanatı ile ilgili deneyimlerini aktardı. Söyleşiye KUFSAD Başkanı Levent Köylü ve çok sayıda sanatsever katılım sağladı.

Söyleşinin açılışında konuşan UFSAD Başkanı Levent Köylü, Okan Bayülgen’i Ada Modern’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek teşekkür etti.

Okan Bayülgen ise Kuşadası’nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek etkinliği düzenleyen Kuşadası Belediyesi ve KUFSAD’a teşekkür etti. Söyleşiye fotoğraf arşivinden seçmiş olduğu görseller ile bir sunum yaparak başlayan Okan Bayülgen, fotoğrafçılıkta dikkat edilmesi gereken noktaları katılımcılarla paylaştı. Sunumun ardından etkinliğe katılan sanatseverlerin sorularını yanıtlayan Olan Bayülgen esprileri ile salonu kahkahaya boğdu.