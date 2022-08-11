Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi’nde aşure etkinliği düzenlendi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi’nde aşure etkinliği düzenlendi.

Ada Mahallesi Muhtarlığınca düzenlenen etkinlikte mahalledeki evlere tek tek aşure dağıtıldı.

Sosyal bir muhtarlık anlayışı içinde olduklarını ifade eden Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtirken şunları söyledi; “ Bizim etkinliklerimiz hiç bitmiyor. Sürekli aktif haldeyiz. Birliği beraberliği dayanışmayı yardımlaşmayı daha canlı daha diri tutmak adına etkinlikler yapıyoruz. İlk başladığımız da zaten Dini sosyal komşuluk kültürü ile başlamıştık .Ortalama her ay etkinlik düşecek şekilde etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün aşuremizi yaptık mahallemizde kapı kapı dağıtıyoruz. Bu sayede her eve aşurenin girmesini sağlıyoruz. Birliği beraberliği temin için Ada Mahallesi Muhtarlığı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Allah kabul etsin. Güzel oluyor milleti bir araya getiriyoruz, dayanışma meydana geliyor. Biz de birlik beraberliği sağlamanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Etkinliğe Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Başkan Yardımcısı Naci Eraslan ve davetliler katıldı.