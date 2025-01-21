SASKİ, inşası devam eden Ada Hayat projesinin ilk etap yağmur suyu hattını gece saatlerinde tamamladı. Yeni hat ile birlikte ilk olarak proje alanı yoğun yağışlara karşı güvenli hale getirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) şehrin altyapı ihtiyaçları doğrultusunda 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Adapazarı Belediyesi tarafından yapımı devam eden Ada Hayat projesi alanını yağışlara karşı güvenli hale getirmek için bölgeye yeni yağmur suyu hattı kazandırıldı.

Bölgedeki araç ve yaya trafiğinin etkilenmemesi için geç saatlerde başlayan hat inşası ekiplerin özverili çalışmaları ile saatler içinde tamamlandı.

Proje alanı kuvvetli yağışlara karşı güvende

Yapılan açıklamada, “Şehrin işlek noktalarındaki altyapı çalışmalarımızı haraketliliği engellememek için gece saatlerinde tamamlıyoruz. Ada Hayat Projesi’nin ilk etabı olan yağmur suyu hattını da proje alanını kuvvetli yağışlara karşı güvenli hale getirmek için hızla devreye aldık. Projenin ilerleyişi ile bağlantılı olarak bölgeye daha kapsamlı bir yağmur suyu hattı kazandıracağız” ifadeleri kullanıldı.