Adapazarı Belediyesi tarafından şehrin kalbinde hayata geçirilen Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde çalışmalar hızla sürüyor. Saha çalışmaları ile birlikte hak sahiplerine de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kira yardımları ödenmeye devam ediyor. Eylül 2023-Şubat 2024 aylarını kapsayan 5 aylık toplu ödeme de gerçekleşirken böylelikle 12 aylık ödeme tamamlandı ve yapılan bu çalışma, hak sahipleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Adapazarı Belediyesi tarafından şehrin tam kalbinde hayata geçirilen Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerini mutlu eden bir çalışma daha hayata geçirildi. Hak sahiplerine, 2023 yılı Mart ayı ile 2024 yılı Şubat aylarını kapsayan 12 aylık kira yardımı bedeli olarak 7 milyon 891 bin 200 TL ödeme gerçekleştirildi.

Başkan Mutlu Işıksu tarafından hak sahiplerine bilgilendirme mesajı gönderildi. Mesajda, “Kıymetli Hak Sahibi Ortaklarımız, Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Uygulama Projemiz kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından ödenen kira desteği 5 aylık olarak (Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat) hesabınıza Perşembe günü içinde yatırılacaktır. Hep birlikte gayretle Adapazarı’nda işler yolunda. Selam ve sevgilerimle” ifadeleri yer aldı.