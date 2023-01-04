Bursa’da çiftçilikle uğraşan vatandaş köyünde açtığı turizm işletmesiyle köyünü Türkiye’ye tanıttı. Orman içindeki 10 ahşap ev, yüzlerce kilometre öteden misafirlerini ağırlıyor.

Bursa’da çiftçilikle uğraşan vatandaş köyünde açtığı turizm işletmesiyle köyünü Türkiye’ye tanıttı. Orman içindeki 10 ahşap ev, yüzlerce kilometre öteden misafirlerini ağırlıyor.

Büyükorhan ilçesi Düğüncüler köyünde yaşayan Şahin Emik, köyünü tanıtmak için girişimlerde bulundu. Köyüne 10 tane Bungalov ev yapan Emik, doğa severlere kiralamaya başladı. Doğa harikası köyüne yaptığı bungalov evlere çok sayıda turist gelmeye başladı. Günlüğü 750 liradan kiraladığı evler büyük beğeni almaya başladı. Düğüncüler köyünün doğasına hayran kalan ziyaretçiler sayesinde köyün tanınırlığı arttı. Dağ başında açtığı bungalov evlere turist çekmeyi başaran girişimci tüm köye örnek olmuş durumda.

Köyünde 10 tane bungalov ev hizmeti verdiğini ifade eden Şahin Emik, "Köyümüz Bursa şehir merkezine 110 kilometre uzaklıkta. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Burada yapılan evlere şehir dışından ziyaretçiler geliyor. Burada doğanın içinde harika bir vakit geçiriyorlar. 10 tane bungalov ev var. Doluluk oranlarımız güzel. Buraya vatandaşlar kafasını dinlemeye, tabiatla baş başa kalmaya geliyor. Herkesi bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.