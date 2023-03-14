Mudanya’da uluslararası bir ortopedi hastanesi kurması için önüne çıkan engellerle mücadele için başlattığı açlık grevinin 30. gününde, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Op. Dr. Kayhan Turan, “Kısa sürede sonra açlık grevini sonlandıracağım. Hastane için güzel gelişmeler var” diye konuştu.

Tıp bayramı vesilesiyle doktor ve yakın dostlarıyla bir araya gelen Op. Dr. Kayhan Turan, “Halkımızın sağlığı için üstlendiği görevleri fedakârca yapan bütün tıp mensuplarının bayramı kutlu olsun. Ağır pandemi döneminde, canını hiçe sayarak hizmet veren, son deprem felaketinde gözünü kırpmadan can kurtarmaya çalışan sağlıkçılar, birer Çanakkale destanı yazmıştır. Onların bu mücadelesi Sakaryadır, Dumlupınardır. Sağlık çalışanları hiçbir madalya beklemeden ve hiçbir fark gözetmeden mücadele ediyor. Mudanya’da ahir parkta otuz gündür açlık grevi yapan bir insanı görmezden gelmek, yok saymak için hangi baskılara maruz kaldılar? Kimlerin yönlendirmesiyle sessiz kaldılar? Açıklamaları gerekir. Aksi halde o parkta hasta bir kedi yavrusuna bile gösterilebilecek tıbbi ilgiyi, neden bana göstermediklerini hiçbir yalanla açıklayamazlar. Bursa Tabip Odası 30 yıllık üyesini defterden silmiş haberimiz mi yok ? Oda yönetimini bu suçlardan kurtarmasa bile, en azından istifa ederek doğru bir hareket yapmış olurlar” dedi.

Hastanenin inşaatı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Kayhan Turan, “Sesimi duyurmak için 1 aydır açlık grevi yapıyorum. Sonuç vermeye başladığını düşünüyorum. Özellikle AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, beni çok sıcak karşıladı. Bizi anlamaya çalışarak yaklaştı. Birkaç ufak teferruatlarla birlikte kısa bir süre sonra yeni hastanenin yapımı için adımları atacağız. Açlık grevine şu an son vermiyorum. Benim hedefim kendime zarar vermek değildi. Süreci hızlandırmak için böyle bir şeye kalkıştım. Kısa bir süre sonra son vereceğim” diye konuştu.