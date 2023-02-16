Bursa’nın Mudanya ilçesinde yapacağı hastanenin projesini, belediyenin iptal ettiği gerekçesiyle açlık grevine başlayan ortopedi doktoru Kayhan Turan kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan belediyeye cevap verdi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yapacağı hastanenin projesini, belediyenin iptal ettiği gerekçesiyle açlık grevine başlayan ortopedi doktoru Kayhan Turan kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan belediyeye cevap verdi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, Mudanya’ya yapacağı ortopedi ve travmatoloji hastanesinin Mudanya Belediyesi tarafından çeşitli gerekçeler göstererek iptal ettiğini söyleyerek açlık grevi başlatmıştı.

Açlık grevindeki doktorun açıklamasının ardından Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Belediyesi olarak hiçbir zaman kanunsuz iş yapmadığımız gibi, belediyemiz hakkında asılsız ithamlarda bulunan doktorla ilgili suç duyurusunda bulunacağız demişti.

Bu açıklamanın ardından açlık grevine devam eden doktor belediye başkanına cevap vermek adına yeni bir açıklama daha yaptı.

Açlık grevine devam ettiği Mudanya Belediye binası önünden Mudanya Belediye Başkanına cevap veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan,

Sayın Başkan diyorsunuz ki, yapılmak istenen hastane geçtiğimiz yıllarda yangının yaşandığı Çağrışan bölgesinde 11 - 12 kat olarak projelendirilmiştir.’ Oysa, bizim projemizin 11-12 kat olmadığını, projemizin iki katı otopark olan bodrum katlar ve giriş üstü 3 kat dahil olmak üzere toplam 8 kat olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü projemiz belediyenizde var ve üstelik bu projeye onay da verdiniz. Doğru olmadığını bile bile 11-12 kat demeniz, yalan beyan değil mi? Halkı kandırmak değil mi? bizim yangın olan bölge ile de bir ilgimiz yok ve hastane yapacağımız arazi de hazine arazisi ya da orman filan değil, tapusu bize ait özel mülkümüzdür. Ama siz, geçen yıl yangın olan bölgeyi işaret ederek, bizim yangından zarar gören bölgeye ‘çökmek’ istediğimizi ima ediyorsanız, bizi rant sevdalıları ile karıştırıyorsunuz demektir. Oysa böyle olmadığını, arazinin kendi mülkümüz olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Ama bilmeyenler için tapu fotokopisini ekte sunuyorum" dedi.

Turhan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sayın Başkan, yine diyorsunuz ki; Çağrışan gibi geneli 2-3 katlı binalardan oluşan alanda devasa bir yapı ne kadar uygun olabilir. Doğrusu bu söyleminiz de oldukça şaşırtıcı, unuttunuz mu, bu projeye siz onay verdiniz. Çağrışan’a uygun değilse neden verdiniz? Kaldı ki hastaneler nitelikleri ve işlevleri gereği hep büyük binalardır. Nohut oda bakla sofa olacak değiller ya. Unutmayın ki biz depreme dayanıklı, çevreye saygılı ve uyumlu olan, gerektiği kadar büyük olan bir hastane kuruyoruz. Ne konut yapıyoruz ne de alışveriş merkezi."

"Görevinizi yapın ruhsatını verdiğiniz inşaata başlayabilelim"

Hastane alanın tapulu olduğunu belirten Turan, "Hastane mahkemelerin iptal kararlarının olduğu bölgede yapılmak isteniyor. İptal edilen imar planı kapsamındaki bütün inşaatlar durdurulmuştur. İmar planı mahkemece iptal edilen bir bölgede yapılaşma söz konusu olamaz.’ diyerek sanki bu alanda hiç imar planı yokmuş izlenimi vermeye çalışıyorsunuz. Tekrar hatırlatalım ki bu bölgeyi kapsayan 1/5000 lik nazım imar planı var zaten. İptal edilen plan 1/1000’lik plandır. 1/5000 lik plan iptal edilmemiştir. Bizim parselimiz de bu planda ‘Özel Sağlık Tesis alanı’ olarak, yani hastane gibi sağlık kurumlarının yapılması için ayrılmış alandadır. Lütfen kamuoyuna yapılaşmaya kapalı alanmış gibi göstermeye çalışmayın. Öyle olsaydı inşaat ruhsatı vermezdiniz. Parselimiz yapılaşmaya kapalı alan değildir. Siz bunu da çok iyi biliyorsunuz ama bilmeyenler Büyük Şehir Belediyesinin resmi web sayfasından 1/5000 lik nazım imar planını kontrol edebilirler. Sayın Başkan, 1/5000 lik plana uygun olmak şartı ile, yapılaşmanın nasıl olacağına dair ayrıntıların düzenleneceği 1/1000 lik imar uygulama planını yapmak ilçe belediyesinin görevidir. Biz sizden işte bu görevinizi yapmanızı istiyoruz ki ruhsatını verdiğiniz inşaata başlayabilelim. Bu görevinizi neden yapmıyorsunuz ve bütün bölgeyi planlamak uzun sürecek ise neden mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 24. maddesine göre etaplar halinde yapmıyorsunuz. Oysa tam da depreme hazırlık amacıyla, size büyük bir hareket kabiliyeti sunan bu yönetmelik maddesini esas alarak çalışmaları hızlandırabilirdiniz. Hatta 24.maddeye dayanarak pek çok aciliyeti olan hizmetin de önünü açabilirsiniz. Sayın başkan sizi durduran nedir. İmar planının (1/1000’lik) mahkemece iptal edildiğinden söz ediyorsunuz ama, neden iptal edildiğini söylemiyorsunuz, neden gizliyorsunuz. Biz söyleyelim neden gizlediğinizi: Mahkeme, 1/1000’lik planı yapmak sizin göreviniz olduğu halde, siz yapmadığınız için, sizin yerinize Büyükşehir Belediyesi yaptığı için iptal etti. Yani bu görev Mudanya Belediyesinindir dedi. (İsteyenler Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2018/341 E.2019/1276 K. No.lu 24.12.2019 tarihli kararına bakabilir. Mahkeme tabii ki kanuna aykırı olan planı iptal edecektir. Sizin göreviniz ise, bir an önce imar uygulama planını kanuna uygun yapmaktır. İmar kanunu ve ilgili yönetmelikler bu görevin size/yani ilçe belediyesine ait olduğunu zaten söylüyor yapmıyorsunuz yetmiyor bir de Mahkeme söylüyor yine yapmıyorsunuz. Bir de kanunlara uygun davranmaktan söz ediyorsunuz. Bu mu kanunlara uygun davranmak. Biz Mudanya’da depremlere dayanıklı, sağlam alt yapısı olan bir ortopedi hastanesi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili belediyenizin de onayladığı 4 yıl önce aldığımız bir ruhsatımız zaten var. Hastane yapacağımız arazi hazine arazisi ya da orman filan değil, tapusu bize ait kendi mülkümüzdür. Geçmişteki orman yangınlarından çok daha önce satın aldığımız hastane arazimizin sözü edilen yangın bölgeleri ile de bir ilgisi yoktur. Parselimiz yapılaşmaya kapalı alan değildir. Bursa Büyük Şehir Belediyesinin resmi web sayfasından 1/5000 lik nazım imar planı incelendiğinde bu kolayca görülebilir. Parselimiz özel sağlık tesis alanı’ olarak, yani hastane gibi sağlık kurumlarının yapılması için ayrılmış alandadır.

Hukuksal süreçte Mahkeme, 1/1000’lik planı yapmak Mudanya Belediyesi’nin görevi olduğu halde yapmadığı ve yerine Büyükşehir Belediyesi bunu yaptığı için iptal etti. Mahkeme tabii ki kanuna aykırı olan planı iptal edecektir. Sizin göreviniz mahkeme kararında belirtildiği üzere imar uygulama planını bir an önce kanuna uygun yapmaktır. Marmara depremi yaklaşıyor. Bizim hastane iznimiz 2025 de bitiyor. Artık bekleyecek zamanımız kalmadı. Bütün bölgeyi planlamak vakit alıyor ise, mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 24. maddesine göre etaplara ayırıp, hastane gibi öncelikli donatı alanlarının planlamasını acilen yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.