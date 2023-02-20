Ceylan Hastanesi’ne kaldırılan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, Mudanya’ya yapacağı ortopedi ve travmatoloji hastanesinin engellendiğini öne sürerek açlık grevi başlatmıştı.

Kayhan Turan’ın şekerinin düştüğü, tansiyonunun da normal değerlerinin üzerine çıktığı hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yapacağı hastanenin projesini belediyenin iptal ettiği gerekçesiyle açlık grevine başlayan ortopedi doktoru Kayhan Turan, açlık grevinin 8’inci gününde fenalaştı. Vatandaşların ihbarı sonucu tek kişilik eylemin yapıldığı noktaya gelen 112 sağlık ekipleri, 8 gündür açlık grevi yaptığı için bitkin düşen doktoru ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bursa’da açlık grevi başlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, Mudanya Belediyesi önünde fenalaşınca 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

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