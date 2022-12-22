Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Acısu Mahallesi’nde 2 bin metrekare alanda çeşitli spor dallarının olduğu bir tesis yapıyoruz. Kartepe ilçesinde her türlü sporun yapılacağı alanlarımız vardır. Aynı zamanda Genç Akademi 2’yi de kuruyoruz. Arslanbey Yerleşkesinde Genç Akademi 2 çalışmalarına başladık" dedi.

Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Acısu Mahallesi’nde 2 bin metrekare alanda çeşitli spor dallarının olduğu bir tesis yapıyoruz. Kartepe ilçesinde her türlü sporun yapılacağı alanlarımız vardır. Aynı zamanda Genç Akademi 2’yi de kuruyoruz. Arslanbey Yerleşkesinde Genç Akademi 2 çalışmalarına başladık" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Biz Bize" gençlik buluşmaları çerçevesinde Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi’nde erkek öğrenci yurdunu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Kocaman, "Güzel ülkemizin birçok güzel ilinden buraya geldiniz. Bende bu sıralardan geçtim. Benim ilçemde kalan genç kardeşlerimizin düşünceleri benim için çok önemlidir. Geldiğiniz yerler ile ilçemizi karşılaştırıyorsunuz. Yapacağınız eleştiriler, beklentileriniz benim için çok önemlidir. Buradan mezun olduktan sonra bu ilçe sizin ikinci vatanınız olacaktır" dedi.

"Gençlerimizin ne düşündükleri bizlere rehberlik etmektedir"

1996 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okuduğunu söyleyen Kocaman, "Öğrenciyken benimde düşüncelerim sizden farklı değildi. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti benim ikinci vatanım oldu. Uzun zamandır gençlerimizle bir araya geliyorum. Bu buluşmalara yurtlarla devam ediyorum. Bu buluşmalarda gençlerimizin ne düşündükleri bizlere rehberlik etmektedir" diye konuştu.

"Acısu’ya tesis yapılacak"

Öğrencilerle birlikte düzenledikleri etkinliklerin ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Kocaman, "Yaptığımız etkinliklerle öğrencilerimizin kendine güveninin yanı sıra hayatında çok önemli tecrübeler elde etmektedirler. Spor yapmak her çağda çok önemlidir. Bende basketbol oynuyorum. Acısu Mahallesi’nde 2 bin metrekare alanda çeşitli spor dallarının olduğu bir tesis yapıyoruz. Kartepe ilçesinde her türlü sporun yapılacağı alanlarımız vardır. Aynı zamanda Genç Akademi 2’yi de kuruyoruz. Arslanbey Yerleşkesinde Genç Akademi 2 çalışmalarına başladık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte çalışma yapıyoruz. 4 bin metrekare alanda sizlere hizmet verecektir. Eğitim desteğinin yanı sıra sosyal aktivitelerinin de yapılacağı yerdir. Bölgenin yapısını tanıyın. Bu sayede daha fazla diyalog sağlarsınız. Hepimizin sorumlulukları vardır. Bizden sonra gelecek olan nesillere daha iyi imkanlar sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.