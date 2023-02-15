Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sağ kurtularak Eskişehir’e gelen Mahmut Aksu, burada bulunan depremzedeler için canla başla çalışıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sağ kurtularak Eskişehir’e gelen Mahmut Aksu, burada bulunan depremzedeler için canla başla çalışıyor.

6 Şubat günü Türkiye’yi sarsan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonucunda 35 bin 400’ün üzerinde vatandaş hayatını kaybederken, 105 bin 500’ün üzerinde kişi yaralandı ve birçok vatandaşın evi yıkılarak enkaza dönüştü. Yakınlarını ve evlerini kaybeden vatandaşlar, farklı illere giderek temel ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışıyor. O illerden biri olan Eskişehir’e depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’tan ailesi ile birlikte gelen Mahmut Aksu, barınma dahil ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneğinden (ESBALDER) karşıladı. Evini ve yakınlarını kaybeden depremzede Aksu, depremin ilk gününden bu yana bölgeye yardım etmek için çalışan derneğe ve üyelere teşekkür etti. Olayın şokunu halen daha atlamayan Mahmut Aksu, diğer depremzedelere yardımcı olmak için ESBALDER’de yardım çalışmalarına katıldı. ‘Acımı içime gömüp benimle aynı kaderi paylaşan kardeşlerime yardım edeceğim’ diyen Aksu, dernek çalışanları ile depremzedelere yardımcı oluyor.

"Depremzedelere yardım etmek bana terapi gibi geliyor"

Yaşanan depremlerin üs merkezinde yaşadıklarını anlatan Mahmut Aksu, kendine ve ailesine yardımcı olan bütün Eskişehirlilere teşekkür etti. Acısını içine gömüp şehre gelen depremzedelere yardımcı olmaya çalışan Aksu, "Depremzedeyiz, 4 aile 10 kişi Eskişehir’e geldik. Kalacak yerlerimizi, temel ihtiyaç ve yiyeceklerimizi derneğimiz karşıladı. Eskişehir halkının ne kadar sıcakkanlı, yardımsever ve insancıl olduğuna bir kez daha şahit oldum. Depremzede olsak bile, kendimiz gibi depremden etkilenen vatandaşlar için buraya gelip yardım ediyoruz. Gerek barınma ihtiyaçlarını gerekse yiyecek, giyecek ve temizlik ihtiyaçlarımızı arkadaşlarımız temin ediyor, saç tokasına varacak kadar her konuda yardımcı oluyorlar. Depremzedelere yardım etmek bana terapi gibi geliyor, bir nebze de olsa faydam oluyorsa bu bana teselli oluyor ve moralimi yükseltiyor. Kahramanmaraş merkezde olmuştu, evlerimiz yıkıldı buradaki insanlar bize evlerini açtılar ve kalacak yer ile yiyecek verip temel ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Biz buraya geldik ama oradaki depremzedelerin hallerini göz önünde tutarak kendimizi onlara yardım etmeye adadık. Biz acımızı içimize gömdük, bundan sonra diğer depremzedelere ne kadar yardımcı olabilirsek o bize teselli oluyor" dedi.

"Bir aile olduk, artık siz biz diye bir şey kalmadı"

ESBALDER Yönetimi Kurulu üyesi Yasin Başaran ise hem dernek hem de Mahmut Aksu hakkında şöyle konuştu:

"İlk gün battaniye kampanyası ile başlamıştık, daha sonra Eskişehir’in göç aldığını görünce derneğimizi sosyal markete çevirdik. Şu an burada depremzede ailelerimiz ağırlıyor, ev bulmalarına yardımcı oluyoruz ve kıyafetten gıdaya, temizlik ürününden ev eşyasına her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bizim sesimizi duyan, depremzede yakını olan depremzedelerin hepsini buraya davet ediyoruz; elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğimizi söylüyoruz. Biz onları karşılayıp konaklama konusunda evlerine yerleştirdik. Zaten onlar gelmeden önce evin içinde hazırlıklarımızı yapıp gıdalarını ve temel ihtiyaç malzemelerinin hepsini koymuştuk. Gece evlerine yerleşmelerini sağladık, Mahmut ağabey, ‘Biz sağlıklıyız Allah’a şükür, boş durmak bize yakışmaz, Anadolu insanıyız’ dedi. Sağ olsun o da bizimle geliyor ve depremzede aileler için burada elinden geldiğince yardım ediyor. Onlara da çok teşekkür ediyoruz, bir aile olduk, artık siz biz diye bir şey kalmadı diye düşünüyoruz."