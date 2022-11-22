Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 33 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen 28 kişinin acısı hala tazeliğini koruyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 33 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen 28 kişinin acısı hala tazeliğini koruyor.

Terör örgütü PKK, 24 Kasım 1989’da Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka köyünde en büyük ve acımasız sivil katliamlarından birini yaptı. PKK’lı teröristlerce 33 yıl önce katledilen 28 kişinin acısı tazeliğini korurken, olayın tanıkları yaşanan o katliamı anlattı.

Havanın karanlığa bürünmesiyle köye gelen PKK’lı teröristler evlere girerek; bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu masum insanları kurşuna dizip, evleri ateşe verdiler. Terör örgütünün gerçek yüzüne en acı şekilde tanıklık eden İkiyaka köyü sakinleri, katliamın acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini belirtti.

“Yaşasın zalimler için cehennem”

Ömrü boyunca o katliamı unutmayacağını söyleyen Halil Aykut, “Hain terör örgütü, akşam saatlerinde köye baskın yaparak evlere ateş açmaya başladı. Bizim aileden 16 kişi şehit oldu. Annem, ağabeyim, 3 yengem ve 11 yeğenim şehit edildi. Diğerleri de bizim akrabamızdı. Kaç yıldır bu acıyı çekiyoruz. Teröre hep lanet ediyoruz. Annem 70 yaşındaydı. Kundaktaki bebeği de öldürdüler. Bunu nasıl yaptılar? Kim yapar böyle bir zulmü? Onları Allah’a havale ediyoruz. Lanet ediyoruz onlara. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Valimize, Paşamıza ve emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar, şehitlerimizi unutmadılar. Allah devletimize zeval getirmesin inşallah. Biz yaşadıkça devletimiz yanında olduk, hep öyle olacak” dedi.