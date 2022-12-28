Ankara’da karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaya, Denizli’de toprağa verildi. Kaza anı kameralara yansıdı.

Ankara’da karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaya, Denizli’de toprağa verildi. Kaza anı kameralara yansıdı.

Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı’nda meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, Cumhur Salan’a (40) karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada süratle seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen otomobil çarptı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tarım ve Orman Bakanlığında çalıştığı öğrenilen Salan’ın cenazesi memleketi Denizli’ye gönderildi. Kazaya karışan aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Salan’ın cenazesi, Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Çarşı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yazır Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Ankara’da meydana gelen kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.