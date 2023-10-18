Denizli’de tarım ve hayvancılık destekleriyle örnek olan Büyükşehir Belediyesi, Acıpayamlı çiftçilerin ihtiyacı olan 2 adet tohum eleme makinesi hibe etti.

Kırsalda yaşayan vatandaşları destekleyerek tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla sürdürdüğü projelerine devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayamlı çiftçilerin maliyetlerini düşürmek ve iş gücünden tasarruf ederek daha karlı yetiştiricilik yapmalarını sağlamak amacıyla 2 adet tohum eleme makinesi hibe etti. Acıpayam ilçesinde 147.000 dekar alan üzerinde üretim yapan 1617 çiftçinin faydalanacağı tohum eleme makinesinin Acıpayam Ziraat Odası’na teslimi yapıldı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çok sayıda çiftçi ve davetliler katıldı. Burada bir süre tohum eleme makinesini inceleyerek çiftçilerle sohbet eden Başkan Zolan, tarım makinelerinin hayırlı olmasını, bol bereketli ürünlerde kullanılmasını diledi.

Maliyet düşecek, verim ve kalite artacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam’ın her geçen gün güzelleştiğini belirterek, “Acıpayam hem şehircilik hem de üretim anlamında birçok güzelliğe kavuşmuş durumda. İnşallah daha da güzele gitmesi için gayret sarf ediyoruz” dedi. Acıpayamlı çiftçilerin ihtiyacı olan 2 adet tohum eleme makinesini Ziraat Odası’na teslim ettiklerini anlatan Başkan Zolan, “Üreticilerimizin maliyetlerini düşürerek daha kaliteli ve verimli ürün elde etmelerini sağlayacak destekler vermeye devam ediyoruz. Desteklerimizle Acıpayam kazanacak, Denizli kazanacak. İnşallah çiftçimiz çalışsın, üretsin ve az maliyetle daha çok ürün elde etsin. Ürünleri hem kaliteli olsun, hem de kazançları bol olsun. Acıpayam’ımıza, çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.