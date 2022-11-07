Denizli’nin Acıpayam ilçesinde coğrafi işaret başvurusu tanıtım toplantısı yapıldı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde coğrafi işaret başvurusu tanıtım toplantısı yapıldı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde belediye toplantı salonunda coğrafi işaret başvurusu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz başkanlığında ilçede coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünler ile başvuru süreci hakkında bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nejdet Demir, Kooperatif Başkanları, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Toplantıda ilçede yaygın bir şekilde üretilen ve coğrafi işaret başvuruları yapılan, Acıpayam Kavunu, Çakır Havucu ve Avşar Üzümü ile ilgili devam eden süreç ve coğrafi işaret alınması sonrası yapılması planlanan faaliyetler hakkında fikir alışverişi yapıldı.