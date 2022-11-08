Acıpayam Ziraat Odası tarafından Acıpayam’da kazandırılması planlanan yöresel ürün pazarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Acıpayam Ziraat Odası tarafından Acıpayam’da kazandırılması planlanan yöresel ürün pazarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Acıpayam – Antalya Karayolu üzeri Dodurga Mahallesi Bangıraz mevkiinde 7 bin 200 metrekare açık alan üzerinde inşa edilecek 3 bin 200 metrekarelik Acıpayam Yöresel Ürün Pazarında açılacak 50 adet işyerinde Acıpayam ve bölge üreticisine özgü yöresel ürünler satışa sunulacak.

Acıpayam Ziraat Odası Başkanı Ercan Yıldırım, devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; “Acıpayam’da uzun süredir planlamasını yaptığımız işyeri projemizde artık çalışmalara başladık. Bölgemizde üretilen ürünlerin doğrudan tüketiciye ulaşması için adeta köprü konumunda olacak iş yerlerinin inşası için arsayı odamıza hibe eden Acıpayam Belediyemize, Belediye Başkanımız Dr. Hulusi Şevkan’a, Meclis üyelerimize, belediye çalışanlarına, hafriyat çalışmalarındaki sağladığı katkılardan dolayı Denizli Büyük Şehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a, Acıpayam ve Serinhisar üreticilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak olan 50 adet işyeri bölge halkımızın hizmetine kısa süre sonra sunulacak. İşyerlerimizde soğuk hava deposu planlaması da yapılmıştır. Ayrıca Acıpayam’a mal olmuş Yeşilyuva ayakkabısı, Karahüyük ekmeği, Serinhisar leblebisi satışı için birer iş yeri ayrılmıştır. Kalan iş yerlerimiz bölgemizde üretilen ürünlerin satışına ayrılmış olup, kiralamak isteyen girişimci ve üreticilerimizin Odamıza gelerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyor projemizin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.