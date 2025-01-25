Ulaştırma ve Altyapı Bakanın Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ’da açılışı yapılan Elazığ Harput il yolunu Togg ile geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Elazığ Belediyesini ziyaret etti. Beraberinde Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile birlikte Elazığ Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Uraloğlu, il genelindeki projeler ve yatırımlar hakkında Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan bilgi aldı.

Daha sonra Elazığ Harput il yolunun açılışına katılan Bakan Uraloğlu, yolda ilk turu Togg aracıyla gerçekleştirdi.