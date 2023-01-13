Manisa’nın Soma ilçesinde açılışı yapılan bir lokantanın sahibi davetlilere çiçek yerine ihtiyaç sahibi öğrencilere bağış yapılması çağrısında bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak ise lokanta işletmecisine teşekkür ederek davranış tüm esnaflara örnek olmasını temenni etti.

Manisa’nın Soma ilçesinde açılışı yapılan bir lokantanın sahibi davetlilere çiçek yerine ihtiyaç sahibi öğrencilere bağış yapılması çağrısında bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak ise lokanta işletmecisine teşekkür ederek davranış tüm esnaflara örnek olmasını temenni etti.

Manisa’nın Soma ilçesinde lokanta açılışı gerçekleştiren esnaf Yunus Göker lokanta açılışına çiçek göndereceklere seslenerek, "Çiçek istemiyoruz. Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hesabına ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım yapın. Makbuzları bize yollayın" dedi.

Açılış gerçekleştikten sonra yardımların yerine ulaşacağını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak ise örnek bir tavır sergileyen Yunus Göker’e teşekkür ederek, yapılacak diğer açılışlarda da ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerle esnafları buluşturmaya hazır olduklarını söyledi.