Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay’daki Rönesans Rezidans’ta yaşayan Miraç İlhan’ın cansız bedeni DNA testiyle tespit edilirken, eşi Esra İlhan’dan hala haber alınamıyor. Kızından 20 gündür haber alamayan Battal Kerzi, “Damadımın cenazesine ulaşıldı ama kızım halen yok, bekliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay’daki Rönesans Rezidans’ta yaşayan Miraç İlhan’ın cansız bedeni DNA testiyle tespit edilirken, eşi Esra İlhan’dan hala haber alınamıyor. Kızından 20 gündür haber alamayan Battal Kerzi, “Damadımın cenazesine ulaşıldı ama kızım halen yok, bekliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde, Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan ve “Cennetten bir köşe” sloganıyla satışı yapılan Rönesans Rezidans yerle bir oldu. Görev için gittikleri Antakya’da Rönesans Rezidans’ta ikamet eden Üsteğmen Miraç İlhan ve eşi Esra İlhan’dan depremin ilk gününden beri yakınları haber alamıyordu. Miraç İlhan ve Esra İlhan’ın ailelerinden alınan DNA örneklerinin ardından başlatılan çalışmalar dün akşam sonuç verdi. 32 yaşındaki Miraç İlhan’ın cansız bedeni tespit edilerek ailesine teslim edildi. Henüz 8 ay önce evlendiği 30 yaşındaki Esra İlhan’dan ise hala haber yok.

“Allah benim canımı alsaydı da onlar yaşasaydı”

Depremin üzerinden 20 gün geçmesine rağmen henüz bir haber alınamayan 30 yaşındaki Esra İlhan’ın Eskişehir’de yaşayan babası Battal Kerzi, yaşadığı büyük acıyı anlattı. Gözyaşları içinde 8 ay önce evlenen kızının ve damadının hayallerinin bulunduğunu aktaran Kerzi, şu ifadeleri kullandı:

“İlk günden beri bekliyoruz. Rönesans Rezidans’taydı, 6. kat 104 numaralı dairede. Damadımın cenazesine ulaşıldı ama kızım halen yok, bekliyoruz. DNA testlerini bekliyoruz. İnşallah cenazesine ulaşabiliriz. Gayri umudumuz bitti. En azından cenazesini bulalım, yeter. Başka bir şey istemiyorum. Damadımın cenazesi DNA testinden çıktı. Dün geldi haberi. Pazartesi günü cenazesi kaldırılacak. 20 günden beri ha bugün ha yarın hastanelerde şurada, burada aradık ama yok hala ulaşamadık. Allah herkese yardım etsin. Allah kimseyi evladı ile sınamasın, perişan durumdayız. En azından dikili bir taşı olsun. Onu istiyoruz bu saatten sonra. Bilmiyorum bundan sonra yaşantım nasıl olur? Keşke Allah benim canımı alsaydı da onlar yaşasaydı. Daha yeni evlilerdi, 8 aylık. Hayalleri vardı ama olmadı. Depremden bir hafta önce eşim de oradaydı. Depremden bir hafta önce geldi. Bilemezsin, böyle olabileceğini bileydik ikisini de alır gelirdik.”