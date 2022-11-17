Sarıyer’de iki çocukları olan ve toprağa verilen Topkara çiftinin yakınları konuştu. Saldırıda hem gelinini hem de oğlunu kaybeden Mustafa Topkara, "Devletimiz çok büyük, tahmin ettiğimizden daha büyük. Bu olayı fazla konuşarak teröre hizmet etmeyelim" dedi.

Sarıyer’de iki çocukları olan ve toprağa verilen Topkara çiftinin yakınları konuştu. Saldırıda hem gelinini hem de oğlunu kaybeden Mustafa Topkara, "Devletimiz çok büyük, tahmin ettiğimizden daha büyük. Bu olayı fazla konuşarak teröre hizmet etmeyelim" dedi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde Pazar günü meydana gelen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında Adem Topkara (40) ve eşi Elif Topkara (37) da vardı. Topkara çifti arkasında iki çocuğunu bıraktı. Aileye başsağlığı ziyaretleri sürerken, terör saldırısında oğlu Adem Topkara ve gelini Elif Topkara’yı kaybeden acılı baba Mustafa Topkara konuştu.

"Devletimiz çok büyük, tahmin ettiğimizden daha büyük"

Mustafa Topkara, “Devlet çok büyük, biz devletimize güveniyoruz. Devletimiz çok güçlü. Bizim tahmin ettiğimizden de güçlü” dedi.

"Çocukların velayetiyle ilgili hukuki süreç neyse o olacak"

Adem Topkara’nın dayısı Mustafa Orhan, “Şehit olan yeğenimin ablasının olay mahallinde bir iş yeri var. Hafta sonu Pazar günü gezmeye gitmiş çocuklar. Abla olan yeğenim orada bir mağazada çalışıyordu. Buradan gelin kızımız da bir şeyler hazırlamış, orada hem yeriz hem de bir tur atarız geliriz şeklinde. Çıkıp turlarken küçük olan 3 yaşındaki kızımızı götüremiyorlar, ben halamla kalmak istiyorum demiş. Diğerleri oradan ayrıldıktan 5-10 dakika sonra saldırı gerçekleşiyor. Orada olay mahallinde kaybettik. Velayetleriyle ilgili yasal süreç başlayacaktır mutlaka. Hukuki süreç neyse o olacak. Ama burada aile ekonomik olarak da akrabalık bağları olarak da güçlü bir aile. Kendi yaşam düzenlerinde sadece anne baba eksikliği olacak. Cenazemiz kalktı, taziyeler devam ediyor, akşamları Kur’anları okunuyor, hayır duayla yad ediyoruz” dedi.