Gaziantep’te 11 katlı bir binanın enkazında iki çocuğu bulunan anne, çocukları için gözyaşları içinde yardım istedi.

Gaziantep’te 11 katlı bir binanın enkazında iki çocuğu bulunan anne, çocukları için gözyaşları içinde yardım istedi.

10 ili etkileyen ve 3 bin 419 kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına sebep olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Gaziantep merkezde 11 katlı, 22 daireli bir bina da yıkıldı. İki çocuğu ile eski eşi enkaz altında kalan Fatoş Tezeaoğlu, eski eşi Can Fırat Kaya ile onun yanında kalan 12 yaşındaki Yelda Nisa Kaya ve 15 yaşındaki Ömer Yuşa Kaya’dan gelecek iyi haberi bekliyor. Anneanne Nurhayat Sessizoğlu ile birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren enkazın bulunduğu alana gelen acılı anne Fatoş Tazeoğlu, “Çocuklarım enkaz altında, kurtarılmalarını bekliyorum, ne olur yardım edin” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Aynı anda enkaz bölgesinde bulunan dayı ise sinir krizi geçirdi. Diz çöküp dua eden acılı dayı İbrahim Sessizoğlu çevresindeki yakınları tarafından güçlükle teselli edildi.

11 katlı binanın enkazında AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor. Binanın yıkıldığı ilk anda 7 kişinin sağ olarak kurtarıldığı öğrenilirken 32 saattir henüz kimseye ulaşılamadı.