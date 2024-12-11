Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti’yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021’de başlattığı oturma eylemi, 175’inci haftada da devam ediyor. Acılı aileler, evlatlarına kavuşmak istediklerini söylediler

Muş’ta çocuklarını terör örgütü PKK’nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

9 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını söyleyen Anne Ayten Koçhan, Bugüne kadar çocuğundan hiç haber alamadığını ifade ederek, “Ersin oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan dön. Suriye darmadağın oldu. Gelin ailenize teslim olun. Amerika’ya kanmayın, yılanın başı onlardır. Gelin devletinize sığının. Devletin size faydası var, oraların size faydası yok. Taşların dininde, dağların başında devlet kurulmaz. Biz sürekli haberleri izliyoruz. Onlar sizi kandırıyor, yolunuz yol değil. Biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Onlar bizim ciğerimizi yaktı, Allah da onların ciğerini yaksın” dedi.

Şahinaz Özcan isimli anne ise 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. DEM Parti’den ve PKK’dan oğlunu istediğini söyleyen Anne Şahinaz Özcan, “Dağda bir kişi kalana kadar buradayım. Atilla sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Devletimiz bir, bayrağımız bir” diye konuştu.