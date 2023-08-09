Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ölüm kavşağı olarak anılan kavşakta yaşanan trafik kazasında oğlunu kaybeden baba, yetkililere seslenerek kavşak için tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve sık sık yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları nedeniyle ölüm kavşağı olarak adlandırılan Dört yol kavşağı ilçe sakinlerini adeta canından bezdirdi. Geçtiğimiz günlerde Dört yol kavşağında mermer yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu Oğuzhan Türkoğlu vefat etti. Türkoğlu’nun babası ve dayısı konu hakkında açıklamalarda bulundu. Baba, yetkililere seslenerek ölüm kavşağına çözüm bulunmasını istedi.

“Çözüm bulunmazsa Sivas-Kayseri karayolunu kapatacağız”

Baba Murat Türkoğlu, ölüm kavşağına çözüm bulunmazsa Sivas-Kayseri karayolunu kapatacaklarını belirterek, “ Ben kendimi bildim bileli bu dört yol kavşağında ölümlü yaralanmalı kazalar meydana geliyor. Hala aynı kavşak değişen hiçbir şey yok. Sadece ışık koymuşlar onunda bir çözümü yok. Yetkililere sesleniyoruz buraya bir çözüm bulunmazsa Sivas-Kayseri karayolunu kapatacağız. Benim oğlum rahmetli oldu. Yeğenim hastane de yatıyor. Başka canlar ölmesin yaralanmasın” dedi.

“Bu acı kazayla hepimiz yıkıldık”

Dayı Metin Türkoğlu ise dört yol kavşağının ölüm kavşağı olduğunu söyleyerek, “ Cumartesi günü düğünümüz olacaktı. Bu acı kazayla hepimiz yıkıldık. Bu ölüm kavşağı. Yetkililer bunu biliyor. Şarkışlalılar bunu dile getiriyor. Bunun yapılmamasında bir problem mi var. Teknik bir aksaklık mı var. Şaşırıp kaldık. Şarkışla’ya kurulmuş büyük bir tuzaktan başka bir şey değil. Dört yol kavşağı daha kaç tane can alacak” diye konuştu.