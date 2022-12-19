DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hafta sonu yaklaşık 3 bin kişinin tedavi olduğu Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisinde incelemelerde bulundu, hastaları dinledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hafta sonu yaklaşık 3 bin kişinin tedavi olduğu Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisinde incelemelerde bulundu, hastaları dinledi.

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz yaklaşık acil serviste incelemede bulundu. Sağlık yöneticilerinin de katıldığı incelemede Yılmaz, hafta sonları yaklaşık 3 bine yakın hastanın tedavi gördüğü acil serviste görevli sağlık personelleriyle bir araya geldi. Özveri ve gayretli çalışmalarından dolayı personelle teşekkür eden Yasin Yılmaz, ayrıca acil serviste tedavi gören hasta ve yakınlarıyla aldıkları hizmetle ilgili sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.