Bilecik Belediyesi tarafından birçok mahallede son dönemde açılan yeni yollar ile şehir içi ulaşım ağı genişliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından birçok mahallede son dönemde açılan yeni yollar ile şehir içi ulaşım ağı genişliyor.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kanalizasyon ve altyapı çalışmalarıyla şehirde fiziki anlamda birçok çalışmayı gerçekleştiren belediyemiz, aynı zamanda yeni yol ve caddeleri de ulaşıma açmaya devam ediyor. Beşiktaş ve Ertuğrulgazi mahalleri arasındaki bölgede önemli bir ulaşım ağı olan Vatan Caddesi’nde devam eden çalışmalarda sona gelindi. Bunun yanında Ertuğrulgazi Lisesi ile KYK yurtları bölgesinde Özgün Sitesi yolu, Yelken Konutları önü, Kaynak Caddesi ve Yediler bölgesindeki alanda yeni yol çalışmaları gerçekleştiriliyor" denildi.