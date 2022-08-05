Gölpazarı İlçe Kaymakamı Efecan Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme İşbirliği Komisyon toplantısında, açılan kurslar ile açılması planlanan kurslar değerlendirildi.

Gölpazarı İlçe Kaymakamı Efecan Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme İşbirliği Komisyon toplantısında, açılan kurslar ile açılması planlanan kurslar değerlendirildi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme İşbirliği Komisyon toplantısı Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında yapıldı. Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede bugüne kadar açılan kurslar ile açılması planlanan kurslar değerlendirildi. Toplantıda Halk Eğitim Merkezi İl Müdürlüğü’nün 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapmış olduğu çalışmalar, açılmış olan kurslar ve sayıları ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Aynı zamanda yeni eğitim öğretim yılında açılması planlanan kurslar ve ihtiyaçlar değerlendirildi.