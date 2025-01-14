Medicana Sağlık Grubu’nun liderliğinde İzmir’de acil tıp alanında görev alan hekimler “Acil Tıpçıları Buluşuyor” başlıklı toplantıda bir araya geldi. Medicana International İzmir Hastanesi’nde düzenlenen toplantının içeriğinde acil tıbbın en önemli konularından olan “Travmatik Beyin Hasarı Yönetimi” ve “Omurga Değerlendirmesindeki Temel Yaklaşımlar” ele alındı.

Medicana International İzmir Hastanesi, bir yıldır düzenlediği ve bunu geleneksel hale getirdiği ‘Acil Tıpçıları Buluşuyor’ başlıklı toplantıda İzmir’in bütün acil tıp hekimlerini ağırladı. Hastanenin Acil Tıp Bölümü’nden Uzm. Dr. Ali Fuat Oduncu ve Uzm. Dr. Mehmet Emin Kaya’nın moderatör olduğu toplantıda acil tıp uzmanları açısından en önemli konular ele alındı.

“Travmatik Beyin Hasarı (TBH) Yönetimi”yle ilgili bilgi veren Medicana International İzmir Hastanesi Acil Tıp Bölümü’nden Uzm. Dr. Ali Fuat Oduncu, travmatik beyin hasarının nörolojik hastalıklar içinde en yüksek insidans ve prevalansa sahip grup olduğunu söyledi. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 50-60 milyon kişinin travmatik beyin hasarı yaşadığını belirten Uzm. Dr. Ali Fuat Oduncu, “ABD verilerine göre her yıl 4.8 milyon acil servis başvurusuna, 214 bin hastane yatışına ve 69 bin ölüme sebep olmaktadır. Kurtulanların da önemli bir kısmında kalıcı veya geçici nörolojik sekellere sebep olmaktadır” dedi. TBH semptom ve bulgularının üçe ayrıldığını söyleyen Uzm. Dr. Ali Fuat Oduncu, fiziksel, bilişsel ve davranışsal ile algı ve duygusal belirtileri açıkladı.

Vakalarda ileri yaş önem arz etmektedir

Uzm. Dr. Ali Fuat Oduncu, şu ifadeleri kullandı: “Travmatik beyin hasarı acil tıbbın en önemli konularından biridir. Bu tür vakaların önce sınıflandırılıp, hastaların uygun hastaneye sevki hayati rol oynamaktadır. Yaşa bağlı fizyolojik değişiklikler, kırılganlık, çoklu ilaç kullanımı (özellikle antiagregan ve antiplatelet) nedeniyle yaşlı hastaların değerlendirilmesinde şüphe ve gerekirse görüntüleme eşiğinin düşük tutulmasında fayda olmaktadır. Beyin atrofisi nedeniyle kranyal hemorajilerin erken dönem bulgu verme ihtimali azalmaktadır. İlk değerlendirme TBH şüphesi olan veya mevcut TBH’ye sahip olan hastaların tanınması, klinik durumda değişikliğin fark edilmesi ve hayati müdahalelerin planlanması açısından önemlidir. Hedef her zaman ikincil hasarı azaltmaktır. Acil serviste yapılacak ilk değerlendirme ile bilinç düzeyi, göz reaksiyonu ve nörolojik bulgu açısından değerlendirilmesini içermektedir.”

Uzm. Dr. Ali Fuat Oduncu, “TBH yaşayan bir kişiye acilde ne yapmalıyız?” sorusuna ise şu dört maddenin önemini vurgulayarak, “Travma tanısı konulduktan sonra hedef hastada ikincil hasarı engellemek, hastanın sabitlenmesini sağlamak, medikal tedavilere başlamak, doğru zamanda konsültasyon almak ve ilgili alanlara hastayı yönlendirmek olmalıdır” dedi.

Yaşlanan nüfusta omurga kırıkları da artmaktadır

Uzm. Dr. Mehmet Emin Kaya ise “Omurga Değerlendirmesindeki Temel Yaklaşımlar” konusunda bilgi verdi. “Omurga kırıklarının, travmatik yaralanmalardan kaynaklanan tüm kırıklar arasındaki oranı yüzde 4-23’tür. Uzun süreli sakatlık potansiyeli buna bağlı sağlık bakım sonuçları ve maliyetleri oldukça yüksektir. Küresel olarak, yaşlanan nüfus artmakta ve bununla birlikte osteoporoza bağlı olarak travmatik omurga yaralanmalarının görülme sıklığı da artmaktadır” diyen Uzm. Dr. Mehmet Emin Kaya, yılda 5 milyon adet servikal boyunluk takıldığını belirtti. Uzm. Dr. Mehmet Emin Kaya, “Nörolojik muayenesi normal olan, yüksek riskli yaralanma mekanizması bulunmayan, servikal hareket açıklığı olan ve boyun hassasiyeti olmayan uyanık, belirtisi olmayan, yetişkin bir travma hastasında ek radyografik görüntüleme yapılmadan boyunluk çıkarılabilmektedir” diye konuştu.

İlk tercih edilen görüntüleme yöntemi BT

Travmatik omurga yaralanması vakalarında hasar tespiti için ilk tercih edilen görüntüleme yönteminin 3 boyutlu Bilgisayarlı Tomografi (BT) olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Mehmet Emin Kaya, “BT taramaları negatif olan ancak nörolojik semptomları devam eden hastalara MR çekilmesi önerilmektedir. Servikal boyunluğun çıkarılması için MR gerekli olmamakla birlikte, tedavi eden doktorun takdirine bağlı olarak, negatif BT taramasına rağmen kalıcı nörolojik semptomları, ligamentöz hasar endişesi, yüksek riskli dejeneratif/patolojik değişiklikleri olan hastalarda MR düşünülebilmektedir” dedi. Uzm. Dr. Mehmet Emin Kaya daha sonra, acil servise travmatik omurga yaralanması şüphesiyle gelen hastaya yapılacak fiziki muayenenin ayrıntılarını anlattı.

Sonraki toplantı 5 Mart Çarşamba günü

Toplantıyı değerlendiren Medicana International İzmir Hastanesi Acil Tıp Bölümü’nden Uzm. Dr. Fecri Bengi ise şunları söyledi: “İki ayda bir düzenlediğimiz bu toplantılar sayesinde hem güncel tıbbı takip etme hem de İzmir içerisindeki bu işe gönül vermiş arkadaşlarımızla buluşma, görüşme, dayanışma imkanı bulmaktayız. İzmir’in acil tıpçılarını bir sonraki 5 Mart 2025 tarihindeki toplantımıza bekliyoruz.”