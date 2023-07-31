Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişinde meydana gelen silahla yaralama olayında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı. Yapılan aramalarda 1’i uzun namlulu tüfek olmak üzere 4 adet tabanca ele geçirildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis girişinde meydana gelen ve 1 kişinin silahla yaralandığı kavga olayı ile ilgili, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Silahla kavga olayına karışan ve ismi açıklanmayan 5 şüpheli; 1’i uzun namlulu tüfek olmak üzere 4 adet tabanca, 3 adet şarjör, 8 adet mermi, 17 adet kartuş ve 6 adet fişek ile yakalandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şüpheliden 1’i çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.