2024 yılı Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı Aydın’da gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, Aydın Denizli ve Muğla illerinin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanları, Kamu Hastaneleri Başkanları ve Başkan Yardımcıları ile İl Ambulans Servisi Başhekimleri katıldı.

Toplantı da bölgede sunulan acil sağlık hizmetleri değerlendirilerek; sağlık hizmetlerindeki iş birliğini artırmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla belirlenen gündem maddeleri ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması ve yapılan uygulamaların iyileştirilmesine yönelik kararlar alındı.