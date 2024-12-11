Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak’a son teknolojiyle donatılmış 11 adet yeni acil durum aracı kazandırdıklarını müjdeledi. Araçların alımı için yaptığı yurt dışı gezisinin masraflarını cebinden karşılayan Başkan Yalım’ın bu davranışı takdir topladı.

Geçtiğimiz günlerde yurt dışına seyahat eden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada son teknolojiyle donatılmış yeni acil durum araçlarının satın alındığını duyurdu. Uşak’a 11 adet itfaiye, ambulans ve kurtarma gibi acil durum araçlarının en kısa zamanda teslim edileceğini belirten Başkan Yalım, acil durum hizmetlerinde kullanılacak bu araçların şehirdeki acil müdahalelerde daha hızlı ve etkili sonuçlar alınmasına yardımcı olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Teknolojik donanım ve ileri seviye araçlar

Yeni alınan araçlar, en güncel teknolojik özelliklerle donatılmış olup, Uşak’taki acil durum hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde sunulmasını amaçlıyor. Başkan Yalım, özellikle kurtarma, yangın ve sağlık hizmetlerinde kullanılacak bu araçların, gerektiğinde her tür acil duruma müdahale edebilme kapasitesine sahip olduğunu ve şehirdeki acil müdahale süreçlerini önemli ölçüde hızlandıracağını belirtti.

Başkan Yalım tüm masrafları cebinden ödedi

Alım süreciyle ilgili olarak da konuşan Başkan Yalım, yurt dışı seyahati sırasında uçak ve otel masrafları dahil tüm ödemelerin belediye bütçesinden değil, kendi şahsi bütçesinden yapıldığını açıkladı.

Başkan Yalım’ın bu açıklamaları, belediye kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaya özen gösterdiğini gözler önüne sererken, Uşak halkı tarafından da büyük takdirle karşılandı.