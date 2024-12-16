Sağlık Bakanlığının planlaması doğrultusunda, eşzamanlı olarak iller arasında verilen “Acil Çağrı Yönetimi” eğitimi Çankırı ve Kastamonu’dan katılan kursiyerler ile başladı.

Sağlık Bakanlığının planlaması doğrultusunda, eşzamanlı olarak iller arasında verilen “Acil Çağrı Yönetimi” eğitimi Çankırı ve Kastamonu’dan katılan kursiyerler ile başladı. Kastamonu’da ilk defa düzenlenen “Acil Çağrı Yönetimi” eğitime Çankırı’dan 2 doktor ve 4 acil tıp teknisyeni, Kastamonu’dan ise 4’ü doktor 7’si acil tıp teknisyeni olmak üzere toplam 17 kursiyer katıldı. 4 gün sürecek olan teorik ve simülasyon uygulamaları eğitiminin açılışına, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok ve Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya da katıldı.

Ortak çalışmaların değerlendirildiğini kaydeden Dr. Sarıkaya, “Kastamonu ilinde düzenlenen ilimizden 2 eğitimci ve 6 kursiyerimizin katılım sağladığı KKM Tıbbi Çağrı Karşılama Eğitimi Açılışı için Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ettik. Eğitimin tüm aşamaları hakkında bilgi edinip tüm kursiyerlerle sohbet ettik. İlimiz UMKE 23.bölge olarak koordinatör ilimiz olan Kastamonu iline bağlı olmamız hasebiyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine ait teçhizat, araç, bina durumu, iller arası koordinasyon, afetlere hızlı müdahale konusundaki ortak çalışmalarımızı Kastamonu İl Sağlık Müdürümüz ve Ekibiyle birlikte değerlendirdik. Komşu il olarak birlikte yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz sağlık hizmetleri konusunda sayın müdürümüzle karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Verimli geçen ziyaretimizin ardından gün içerisinde ilimize dönerek çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik. Kastamonu Sağlık Müdürümüz Sayın Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok ve yönetimine misafirperverlikleri ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok ise kursiyerlere ’başarılar’ diledi.