Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü, Almanya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan öğrencilere, yaşadıkları ülkede staj yapma imkânı sağlayan kurumsal iş birliği anlaşmalarına imza attı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü, Almanya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan öğrencilere, yaşadıkları ülkede staj yapma imkânı sağlayan kurumsal iş birliği anlaşmalarına imza attı.

Açıköğretim Sistemi öğrencileri zorunlu stajı olan; Acil Durum ve Afet Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Laborant ve Veteriner Sağlık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programları ve isteğe bağlı Turizm İşletmeciliği Lisans Programlarındaki stajlarını artık yaşadıkları ülkede gerçekleştirebilecekler. Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin staj ve uygulama süreçlerinin etkili yönetilmesi için faaliyetlerini sürdüren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü, diğer ülkelerde kayıtlı öğrencilerin zorunlu stajları için de kurumsal iş birliği anlaşmaları imzalamak noktasında birçok kurum ve kuruluşla görüşmelerini sürdürüyor.

“Üniversitemizin uluslararasılaşma politikasında yeni bir açılım”

Uluslararası staj imkanı ile ilgili değerlendirmede bulunan İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörü Prof. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, “Öğrencilerinin yaşadıkları yerlerde zorunlu stajlarını tamamlamamak üzere eğitimlerini devam ettirecek olmaları, global eğitim anlayışını benimseyen Üniversitemizin, staj ve uygulama süreçlerinde izlediği başarılı stratejisinin ve uluslararasılaşma politikasında önemli bir açılım olarak değerlendirilebilir. Bu alanda daha geniş bir ülke profili ve daha çok sayıda ikili iş birlikleri sağlamak konusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.