Kuruluşunun 40. yılında, 40 yabancı akademisyen için Uluslararası Araştırma Destek Programlarını (Fellowships) hayata geçiren Açıköğretim Sistemi, açık ve uzaktan öğrenme alanında dünya çapında tanınmış uzman isimlerden olan Dr. Som Naidu’yu konuk etti.

Kuruluşunun 40. yılında, 40 yabancı akademisyen için Uluslararası Araştırma Destek Programlarını (Fellowships) hayata geçiren Açıköğretim Sistemi, açık ve uzaktan öğrenme alanında dünya çapında tanınmış uzman isimlerden olan Dr. Som Naidu’yu konuk etti.

Dr. Naidu, Açıköğretim Sisteminde görev yapan akademisyen ve birim yöneticileriyle çeşitli çalışmalarda bulundu. Bunun yanında 28-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen IODL 2022 5. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı’nda davetli konuşmacı olarak da yer alan Dr. Naidu, ziyareti boyunca birer adet workshop, webinar ve seminer düzenlerken uzaktan eğitim bölümündeki derslere katıldı ve bölümdeki öğretim elemanlarıyla süreçleri çevrim içi olarak devam eden araştırmalar başlattı. Dr. Naidu, ziyaretin sonunda yaptığı değerlendirmede Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan öğretim alanında çok nitelikli çalışmalar yürüttüğünü belirterek Anadolu Üniversitenden akademisyenlerle çok verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti. Türkiye ve Eskişehir’den de övgüyle bahseden Dr. Naidu, “Harika bir ülke, harika bir şehir” ifadelerini kullandı.

Dr. Som Naidu kimdir?

Dr. Som Naidu, profesyonel yaşamının çoğunu yüksek öğretim sektöründe açık, esnek, uzaktan, çevrimiçi öğrenme, dağıtık öğrenme ve daha genel olarak çeşitli yargı alanlarında eğitim ve öğretimi geliştirmekle ilgili çeşitli rollerde geçirmiştir. Yeni Zelanda’daki Waikato Üniversitesi’nden eğitim alanında lisans ve Kanada Montreal’deki Concordia Üniversitesi’nden Eğitim Teknolojisi alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Avustralya Açık ve Uzaktan Eğitim Derneği’nin eski başkanı olan Dr. Naidu, Distance Education dergisinin 1997’den beri Yönetici Editörü olarak görev yapmaktadır. Profesör Som Naidu, Okyanusya’daki Güney Pasifik Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı ve Esnek Öğrenme Merkezi Direktörlüğü görevlerinde de bulunmuştur.