Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için yaz okulu kayıtları 7 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Sıcak havada vatandaşların favorisi karpuz Sıcak havada vatandaşların favorisi karpuz

Ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleştirilecek olan kayıtlar aof.anadolu.edu.tr adresinde yer alan öğrenci otomasyon sisteminden yapılacak. Yaz okulu için öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Sistem üzerinden ders seçimini yapmayan öğrenciler, bankada bilgileri oluşmayacağı için kayıtlarını tamamlayamayacaklar. Yaz okulu kayıtları 7 Temmuz Cuma günü saat 22.00’a kadar devam edecek. Bu çerçevede öğrenciler için önemli bir nokta ise yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacak. Belirtilen tarihlerde ücretlerini ödemeyen öğrenciler 2022-2023 Öğretim Dönemi Yaz Okulu kayıt hakkını kaybedecek.