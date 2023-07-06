Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için yaz okulu kayıtları 7 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleştirilecek olan kayıtlar aof.anadolu.edu.tr adresinde yer alan öğrenci otomasyon sisteminden yapılacak. Yaz okulu için öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Sistem üzerinden ders seçimini yapmayan öğrenciler, bankada bilgileri oluşmayacağı için kayıtlarını tamamlayamayacaklar. Yaz okulu kayıtları 7 Temmuz Cuma günü saat 22.00’a kadar devam edecek. Bu çerçevede öğrenciler için önemli bir nokta ise yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacak. Belirtilen tarihlerde ücretlerini ödemeyen öğrenciler 2022-2023 Öğretim Dönemi Yaz Okulu kayıt hakkını kaybedecek.