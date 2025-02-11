Açıköğretim Sistemi’nde büroların kapanmasıyla birlikte kayıt işlemleri, öğrenci belgeleri, ders materyalleri, kitaplar ve ders kayıtları gibi pek çok hizmet artık yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş uygulamalar üzerinden sunulacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) son yıllarda dijitalleşme adımlarını hızlandırarak geleneksel bürolara olan bağımlılığını azaltma yolunda önemli kararlar alıyor. Özellikle bazı bölümlerde öğrenci sayısının azalması ve programların güncelliğini yitirmesi nedeniyle yeni kayıt alımlarının durdurulması, dönüşümün bir parçası olarak dikkat çekiyor. Açıköğretim Sistemi’nde büroların kapanmasıyla birlikte kayıt işlemleri, öğrenci belgeleri, ders materyalleri, kitaplar ve ders kayıtları gibi pek çok hizmet yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş uygulamalar üzerinden sunulacak. Artık öğrenciler tek tuşla tüm akademik işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Yeni dijital platformlar, öğrencilerin dersleri takip etmelerini, e-kitap ve videolu ders materyallerine erişim sağlamalarını ve akademik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacak. Bununla birlikte, yapay zekâ destekli chatbot’lar sayesinde öğrenciler anında bilgiye ulaşabilecek.

Bu dönüşüm öğrencilere zaman ve mekân sınırları olmadan eğitim alma imkânı sunacak

Dijital dönüşümle birlikte AÖF yeni nesil meslek gruplarına yönelik programları da hayata geçiriyor. Yapay zekâ ve dil öğretimi gibi alanlarda geliştirilen yeni bölümler, günümüz şartlarına uygun nitelikli mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Açıköğretim Sisteminin bu dönüşümü, öğrencilere zaman ve mekân sınırları olmadan eğitim alma imkânı sunarken, aynı zamanda eğitimin daha kapsayıcı ve erişilebilir hale gelmesini sağlayacak. Bu kapsamda geleneksel sistemin aksine, öğrenciler kısa sürede tüm akademik gereklilikleri yerine getirebilecekleri dijital bir ortamda eğitimlerini tamamlayabilecek.