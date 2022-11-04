Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin, kayıtlı oldukları derslere internet üzerinden eş zamanlı katılabilmesine imkân sağlayan canlı dersler başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin, kayıtlı oldukları derslere internet üzerinden eş zamanlı katılabilmesine imkân sağlayan canlı dersler başladı.

Alanında uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen 517 canlı derse katılabilen öğrenciler, ilgili haftanın konusunu izlerken dersin öğretim elemanına soru da sorabiliyor. http://ekampus.anadolu.edu.tr web sitesinden giriş yapıldıktan sonra ilgili dersin sayfasından ulaşılabilen canlı dersler sayesinde öğrenciler ve öğretim elemanları arasındaki etkileşim arttırılarak derslerden en yüksek düzeyde verim alınması amaçlanıyor.

Derslere katılım

Öğrencilerin canlı derslere katılabilmeleri için öncelikle o derse kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu çerçevede http://ekampus.anadolu.edu.tr web sitesine girdikten sonra, kullanıcı adı ve şifre ile oturum açılıyor. Gelen sayfada, sol tarafta bulunan “Canlı Ders Takvimine” tıklanınca, hangi dersin, hangi gün yapılacağı bilgisi öğrencilerin karşısına çıkıyor. Dersin yapılacağı gün ve saatte dersin karşısındaki “Gir” bağlantısına tıklanıyor. Bu adımlar doğrultusunda açılan sayfadaki yönergeleri takip ederek canlı derse katılınabiliyor. Katılanamayan canlı derslerin kayıtları da yayınlanıyor. Dersi daha sonra izlemek için kayıtlara, Canlı Ders bağlantısından erişim sağlanabiliyor.