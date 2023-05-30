Fındık sezonuna yaklaşık 2 ay kala açıklanan tahmini fındık rekoltelerinin serbest piyasayı kontrol etmek amacıyla yapıldığı ileri sürüldü.

Her yıl fındık sezonu yaklaşırken, serbest piyasayı kontrol etmek amacıyla gerçekçi olmayan bazı çevrelerce rekolte tahminleri yapıldığını ifade eden Giresun’un tarihi Fındık Pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya, gerçeğe en yakın tahmini rekolte için Tarım ve Orman Bakanlığı’nca oluşturulan Rekolte Tahmin Komisyonunun çalışmasını beklemek gerektiğini söyledi.

Giresun’un tarihi Fındık Pazarı’nın esnaflarından Mustafa Kankaya, ”Dünya Kuru ve Sert Kabuklu Meyveler Kongresi’nde fındık ihracat sektörü temsilcilerinin duyurduğu 810 bin ton 2023 yılı fındık rekoltesinin ardından Türkiye İstatistik Kurumu da (TUİK) 730 bin ton olarak bir rekolte tahmini açıkladı. İhracatçıların açıkladığı 810 bin ton geçek dışı bir rekolte olmakla beraber TUİK’in açıkladığı rakam gerçeğe daha yakın olarak görebiliriz. Ancak en doğru ve gerçeğe yakın rekolteyi Tarım ve Orman Bakanlığı’nca oluşturulan Rekolte Tahmin Komisyonu belirlemektedir. Rekolte Tahmin Komisyonu da rekolte saha çalışmalarını haziran ayı içerisinde yapmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalar daha çok serbest piyasayı kontrol altında tutmak veya düzenlemek için yapıldığı bilinmelidir. Kaldı ki daha gerçekçi olduğunu düşündüğümüz TUİK tahmini rekoltesini dikkate alacak olursak dahi bu rekolte de hasat zamanına kadar düşecektir. Çünkü fındık hasat edilinceye kadar risk altında olan bir üründür. Mayıs ayında yağan dolu ve fırtınaların ardından haziranda yaşanabilecek sıcak havalar da fındığı olumsuz etkilemesi mümkündür. Dolaysıyla açıklandığı kadar bir rekoltenin olması mümkün görünmüyor” dedi.

Açıklanan tahmini rekoltelerin serbest piyasayı olumsuz etkilemediğini de kaydeden Fındıkçı Kankaya, “Açıklanan tahmini yüksek fındık rekoltesinin ardından şerbet piyasada fındık fiyatının düşmesi gerekirdi, ancak hiç de olumsuz etkilendiğini söyleyemeyiz. Şuanda Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı 59 lira civarındadır. Bu rakam uzun zamandır 60 ila 59 lira aralığında değişmektedir. Dolayısıyla fındık fiyatı uzun zamandır fiyat istikrarını korumaktadır” diye konuştu.