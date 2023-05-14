AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Ejder Açıkkapı, ailesi ile birlikte oyunu Bahçelievler İlkokulunda kullandı.

AK Parti 26. dönem Elazığ Milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Ejder Açıkkapı, ailesiyle birlikte oyunu Bahçelievler İlkokulu 1107 No’lu sandıkta kullandı. Açıkkapı, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ettiği sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Açıkkapı, ‘’ 14 Mayıs seçimleri şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Vatandaşlarımız büyük bir şevkle, aşkla oylarını kullanıyorlar. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirmek üzere oyumuzu kullandık. Vatandaşlarımızdan ricam akşam saat 17.00’a kadar oylarını kullansınlar. Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından bu çok önemli. Bütün sandıklardaki sandık kurulu arkadaşlarımızdan ricam görevlerini hassasiyetle yerine getirsinler. Ben seçimlerin şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.