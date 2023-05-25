AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ halkının gönlünde taht kuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 28 Mayısta rekor bir oy çıkacağını söyledi.

Seçim gezilerini sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Kovancılar Karakoçan ve Palu’da, teşkilatları ziyaret ederek 2. tur seçimleriyle ilgili destek istedi. Palu ilçesinde halk buluşmasına da katılan Açıkkapı burada vatandaşlara hitap ederek muhalefete yüklendi. 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhur İttifakının 28 Mayıs seçimlerinde de ezici bir üstünlükle sandıktan başarıyla çıkacağına inandığının altını çizen AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 3-5 oy almak için her türlü kirli senaryoya dahil olan muhalefetin 28 Mayısta milletten sağlam bir tokat daha yiyeceğini vurguladı. 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafer yaşadıklarını anımsatan Açıkkapı, 28 Mayısta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden ülkeyi yönetmeye hak kazanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rekor oyla yeniden seçileceğinin altını çizen Açıkkapı şöyle konuştu:

’’Biz vatandaşlarımıza güveniyoruz. Onlar da bize güveniyor. Vatandaşlarımızın güveni meclis çoğunluğuna nasıl etki ettiyse, 2. tur seçimlerinde de aynı şekilde sandığa sirayet edecektir. 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle hem şehrimizde hem de Türkiye’de çok önemli projeleri vatandaşımızın hizmetine sunan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan inşallah 28 Mayısta sandıktan zaferle çıkacaktır.”