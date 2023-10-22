Kuşadası bu yıl bir kez daha üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak amacıyla düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle Açık Su Yüzme Şampiyonası Kuşadası’nda üçüncü kez düzenlendi. Dünyaca ünlü Mavi Bayraklı plajı Kadınlar Denizi’nde üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak amacıyla düzenlenen şampiyonaya Türkiye genelinden amatör ve profesyonel olmak üzere yaklaşık 213 sporcu katıldı. Yarışma 1500- 3000 metre ve bayrak yarışı kategorilerinde gerçekleşti.

Yarışma öncesi İsrail tarafından Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar ve yüzücülerin anısına açık denize siyah çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Ardından startı verilen yarış boyunca güvenlik amacıyla AKUT Su Arama ve Kurtarma Timi ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı 9 kişilik dalış timi botlarıyla denizde yüzücülere eşlik etti. Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.