Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Sokakta veya pazarda açık olarak satılan süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi 100 kadar hastalığa davetiye çıkarmaktadır" dedi.

1 Haziran Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi’nce Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu’nda öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Öğrencilere süt ve ayran ikram edildiği eğitimde süt ürünlerinin faydaları, üretim şartları ile saklama şartları anlatıldı. Etkinlikte konuşan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Doğduğumuzda ilk yudumladığımız besin olan süt sağlığımız açısından çok önemlidir. Özellikle çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel olarak daha sağlıklı bireyler olabilmesi için süt tüketimi gerçekten önemlidir" dedi. Açık olarak satılan süt ve süt ürünlerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Çetin, "Sokakta veya pazarda açık olarak satılan süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi 100 kadar hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Pastörize ve uzun ömürlü sütler ise sağlıklıdır. Halkımız süt ve süt ürünleri alışverişi yaparken mutlaka ambalajlı ve uygun etiketli ürünleri tercih etmelidir" ifadelerine yer verdi.