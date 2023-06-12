Ceza adalet sisteminin işleyişi ve vatandaşların hakları hakkındaki bilgilerinin artırılması amacı ile Eskişehir Adliyesinde açık mahkeme günü düzenlendi.

Program çerçevesinde çiftçi, esnaf, öğrenci ve farklı meslek gruplarından otuz vatandaş Eskişehir Adliyesi’ne giderek savcılık birimleri ve mahkemelerin işleyiş süreçlerini izleyerek adli süreçler hakkında bilgilendirildiler.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması projesi çerçevesinde düzenlenen açık mahkeme gününde farklı mesleklere sahip otuz vatandaş, Eskişehir Adliyesi’nde bir gün geçirdi. Vatandaşlar, adliyenin günlük faaliyetleri, ceza adalet sisteminde hâkim ve Cumhuriyet savcılarının rolleri hakkında yargı mensupları tarafından bilgilendirildiler.

Eskişehir Adliyesi’nde düzenlenen programa Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Tetkik Hakimleri, Avrupa Konseyi üyeleri ve otuz vatandaş ile birlikte çok sayıda yargı mensubu katıldı.

Program dâhilinde vatandaşlara farklı bürolarda çalışan savcıların ve ceza mahkemeleri hâkimlerinin rolleri hakkında bilgi verildi ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile ilgili sunumlar yapıldı. Vatandaşlar gün içerisinde adliyenin mahkeme salonları, adli görüşme odaları, savcılık birimleri gibi alanları ziyaret ederek merak ettiklerini görevlilere sordular.

“Soğuk duvar algısını yıkmak istiyoruz”

Program ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, program çerçevesinde toplumun farklı kesimlerinden adliyeye gelen vatandaşların adliyeyi ve adli süreçleri görmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizerek, “Bizler bu tür programlar ile adliyelerimiz hakkında dışarıda oluşturulan olumsuz algıyı yıkmak istiyoruz. Adliyenin duvarları soğuk değildir. Bugün burada bulunan vatandaşlarımız da bunun bizzat şahidi oldular” dedi.

Programın devamında söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise programın Eskişehir Adliyesi’nde düzenlenmesinin Eskişehirliler için oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak, “Bu program aracılığı ile şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza adliyemizi ve çalışma süreçlerimizi anlattık. Bunların yanı sıra adli süreçlerdeki haklarını da hatırlattık. Bu tür programların çoğaltılarak vatandaşlarımızın bu alanda bilgi ve tecrübelerinin artırılması ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Haklarımızı bilmiyormuşuz”

Programın sonunda gün içerisinde edindiği deneyimi değerlendiren çiftçi Mehmet Öztürk, açık mahkeme günü programına katılarak daha önce hiç duymadığı ve bilmediği birçok hakkının bulunduğunu öğrendiğini ifade ederek, “Bizler haklarımızı bilmiyormuşuz. Yapılan bu program sayesinde bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Birçok insan da bizim gibi bilgisiz. Bu tür programlar yaygınlaştırılsa güzel olur” diye konuştu.

Program vatandaşların gün sonunda yargı mensupları ile soru cevap yapılması ve fotoğraf çekimi ile son buldu.