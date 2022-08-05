Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuçlarının açıklanması ve tercih döneminin başlamasıyla birlikte aday öğrencilere yönelik çalışmalarını hızlandıran Atatürk Üniversitesi, Açık Kapı, Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliği ile aday öğrencilere iletişim kurmaya devam ediyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuçlarının açıklanması ve tercih döneminin başlamasıyla birlikte aday öğrencilere yönelik çalışmalarını hızlandıran Atatürk Üniversitesi, Açık Kapı, Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliği ile aday öğrencilere iletişim kurmaya devam ediyor.

Üniversite tercihi yapacak olan adayları Atatürk Üniversitesinin sunmuş olduğu imkânlarla buluşturan tanıtım günleri çerçevesinde misafirler, üniversite hakkında bilgi sahibi olmayı sürdürüyor.

Öğrenci Dekanlığı tarafından Erzurum Havuzbaşı mevkiinde organize edilen tanıtım ve tercih günlerinde Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Sosyal Tesisleri tarafından balık ekmek ikram edilirken, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ise konuklara müzik dinletisi sunuyor.

Her gün farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği tanıtım günlerinde, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri çizdikleri birbirinden güzel resimlerle ilgi odağı olurken Fen Fakültesi Kimya Bölümü ise yaptığı deneylerle ziyaretçilere görsel şölen yaşatıyor.

Diğer taraftan MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezinde kurulan stantlarda da yine Atatürk Üniversitesi hakkında ziyaretçilere bilgi verilirken özellikle Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi hakkındaki sorular, uzmanlar tarafından cevaplandırılıyor.

Üniversite tercihleri döneminde gençleri bilgilendirmek ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için Açık Kapı, Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, eğlenceli etkinliklerin yanında fakülte ve meslek yüksekokulları hakkında aday öğrencilere ilgili birimler tarafından her türlü bilginin verildiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi ailesine katılmanın bir ayrıcalık olduğundan bahseden Rektör Çomaklı, 5 Ağustos akşamına kadar açık olan tanıtım günlerine tüm aday öğrencileri aileleriyle birlikte beklediklerini ifade etti.