Adıyaman Valisi Osman Varol, vatandaşların taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla hayata geçirilen Açık Kapı Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Açık Kapı Şube Müdürlüğü çalışanları ile görüşerek sohbet eden Vali Osman Varol, kurum çalışmaları hakkında bilgiler alarak, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından Açık Kapı Şube Müdürlüğü hizmet birimlerini gezerek incelemelerde bulunan Vali Varol, hükumet konağı girişinde işlem yaptırmak için bekleyen vatandaşlarla görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Valilik bünyesinde hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğünün vatandaşların her konudaki talep, şikayet, istek ve önerilerini alıp ilgili kurumlara iletildiğini kaydeden Vali Osman Varol, “Devletimizin kapısı herkese açık, vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz. Vatandaşlarımız kamuya ilişkin istek, öneri, şikayet, sorun ve sıkıntıları için gelip açık kapıya müracaat edebilirler. Kısacası insanımıza hizmet odaklı olan bu projemizle açık kapı milletin kapısı anlayışıyla konularına hakim personelimiz aracılığı ile tüm vatandaşlarımız ile birebir sıcak bir iletişim kurulmakta ve vatandaşlarımızın talepleri titizlikle takip edilerek sonuçlandırılmaktadır” diye konuştu.