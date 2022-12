Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Pof. Dr. Hikmet İyem açık kalp ameliyatlarının küçük bir kesi ile gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Pof. Dr. Hikmet İyem açık kalp ameliyatlarının küçük bir kesi ile gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. İyem yaptığı açıklamada, "’Artık kalp ameliyatlarını küçük bir kesi ile yapmak mümkün. Eskiden by pass, kalp kapak gibi ameliyatlarda hastanın göğüs ön kafesi açarak yapılmaktaydı. Artık günümüzde gelişen teknoloji ve yeni teknikler sayesinde göğüs kafesi açılmadan kapalı bir teknik ile bazen ameliyatın çeşidine göre sol meme üstünden bazen sağ meme üstünden ya da sağ koltuk altından kaburgalar arasından girilerek kalbe ulaşılmakta ve kalp ameliyatı yapılabilmektedir. Burada en önemli konfor hastanın göğüs kafesi açılmadığı için ameliyattan sonra rahatlıkla yan dönebildiği gibi sırt üstü yatması da gerekmemektedir. Bu sayede, hastaların ağrıları minimal düzeydedir. Bu şekilde hastanede yatış süreleri de daha az olmaktadır. Ayrıca hasta eve gittiği zaman 10-15 gün sonra günlük işlerine dönüş sağlayabilmektedir. Bu ameliyatı olan kadın hastalar açısından değerlendirildiğinde kozmetik bakımdan son derece önemlidir. Çünkü göğüsün ön tarafında yer alan çok büyük bir kesi olmayacaktır. By pass ameliyatı ya meme altından ya da koltuk altında bir kesi ile gerçekleşmiş olacaktır. Bu şekilde ameliyat nedeniyle oluşan iz görülmeyecektir. Bu yöntemin diğer bir avantajı ise yara ve enfeksiyonun daha az olması ve yara iyileşmesinin de oldukça hızlı olabildiğidir. Artık günümüzde bu ameliyatlar ileri düzey teknoloji ve donanımlı hastanelerde yapıldığında daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Küçük bir kesi ile yapılan bu ameliyatların herkese uygulanabilir olup olmayacağı konusunda da bilgi vermek gerekirse, hastanın öncelikle hastaneye yatışının yapılması gerekmektedir. Hasta için gerekli olan tetkiklerin yanı sıra hastanın akciğer testlerinin, kaburgalarının, boy ve kilo oranlarının hekimi tarafından değerlendirilerek gerekli olan ameliyat yöntemi belirlenmektedir. Unutmayın kalbiniz her şeyinizdir. Kalp durduğunda zaman durduğu gibi sevdiklerimizin de kalbimizde olduğunu unutmamak gerekir. Kalp sağlığınız için mutlaka düzenli olarak hekiminizi ziyaret edin’’ dedi.