Hollanda’da yaşayan ve kalbindeki mitral kapakta tam kapanmama rahatsızlığı teşhisi konulan Ünal Altan, İEÜ Medical Point Hastanesi’nde ameliyatsız mitral kapak tamiriyle (Mitraclip) sağlığına kavuştu.

Ünal Altan (47), halsizlik ve çabuk yorulma gibi şikayetlerle yaşadığı Hollanda’da bir sağlık kuruluşuna başvurdu. Kalpteki mitral kapakta tam kapanmama teşhisi konan Altan’a, Hollandalı doktorlar açık kalp ameliyatı önerisinde bulundu. Açık kalp ameliyatı olmak istemeyen Altan, Türkiye’de yaptığı araştırmalar neticesinde İEÜ Medical Point Hastanesi’ne geldi. Açık kalp ameliyatı olmak istemediğini burada da yineleyen Altan’a, Doç. Dr. Cihan Altın tarafından ameliyatsız mitral kapak tamiri işlemi yapıldı. Başarılı geçen ameliyatsız mitral kapak tamiri ardından Altan, sağlıklı bir şekilde Hollanda’ya döndü.

Kendisini çok iyi hissettiğini anlatan Altan, “Halsizlik, geceleri uyurken terleme, çabuk yorulma gibi şikayetlerim vardı. Aile hekimine gittim ve o da beni kardiyoloğa yönlendirdi. Burada mitral kapaklarımdan birinde sorun olduğu, açık kalp ameliyatı olmam gerektiğini söylediler. Ben de açıkçası açık kalp ameliyatı olmak istemedim ve Türkiye’de araştırmaya başladım. Cihan Bey’i bulduk. Ameliyatsız mitral kapak tamiri işlemini anlattı ve uyguladı. 1 gün sonra da taburcu oldum. Kendimi çok iyi hissediyorum” diye konuştu.

“Başarı oranı çok yüksek”

Ameliyatsız mitral kapak tamirini gerçekleştiren İEÜ Medical Point Hastanesi Kardiyoloji bölümünden Doç. Dr. Cihan Altın, gelişen teknolojileri yakından takip ettiklerini söyledi. Altın, “Hastamızda mitral kapakta tam kapanmama kusuru vardı. Hastamıza ilk olarak biz de açık kalp cerrahisi önerdik. Ancak hastamız bunu istemediğini söyledi. Bunun üzerine kendisine ameliyatsız mitral kapak tamiri yöntemini önerdik ve kabul etti. Anjiyo yöntemiyle kasıktan girip tamiri gerçekleştirdik. Hastamızı aynı gün odasına alıp ayağa kaldırıp ertesi gün taburcu ettik” dedi.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerine vurgu yapan Altın, “Tıp son yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Hastanemizde de bu teknolojik cihazları kullanma şansımız var. Bu da onlardan biri. Açık kalp cerrahisine göre teorik olarak daha basit ve yeni bir işlem. Ancak şu anki veriler oldukça başarılı gidiyor. Hasta için açık kalp ameliyatına oranla çok konforlu bir yöntem. Başarı oranı yüzde 95’in üzerinde. Hastamızı yakından takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.