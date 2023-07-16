Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen açık hava sinemasında vatandaşlarla buluşan Tosun Paşa filmi büyük ilgi gördü.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2023 Yılı Hisarlı Ahmet Kültür Sezonu çerçevesinde organize ettiği ve her 15 günde bir Belediye Hizmet Binası Bahçesi’nde vatandaşlarla buluşacak olan açık hava sineması Tosun Paşa filmiyle başladı. Yaz gecelerinin klasiği haline gelen açık hava sineması geleneği, Kütahya Belediyesi tarafından vatandaşlara ikram edilen mısır ve içecekle tatlandı. Türk sinemasının iki usta ismi Kemal Sunal ve Şener Şen’in unutulmaz performansları, vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Açık hava sineması etkinliğine katılarak geceye renk katan klasik otomobillere ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, açık hava sineması etkinliğinin unutulmaz ve hafıza kazınan filmlerle devam edeceğini ifade etti.